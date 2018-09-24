Hasan ve Skrtel zor – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Hasan ve zor

    Hasan ve Skrtel zor
    İsmail ?Köybaşı ve Diego Reyes'in Zagreb'teki kötü performansları, gözleri Hasan Ali ve 'e çevirmişti. Ancak gelen haberler hiç iç açıcı değil. Tedavileri süren iki futbolcu dünkü antrenmanda da yer almazken, derbide oynama ihtimalleri ise çok düşük.
    1. 24.9.2018
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