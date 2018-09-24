Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques:"Atmosfer için minnettarım" – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    'nin Brezilyalı futbolcusu :"Atmosfer için minnettarım"

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques:"Atmosfer için minnettarım"

    'in 6. haftasındaki derbi maçta ile 1-1 berabere kalan 'nin Brezilyalı futbolcusu , iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

    Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jailson, karşısında sahaya çok konsantre bir şekilde çıktıklarını belirtti.

    Karşılaşma boyunca çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Bir gol yedik fakat daha sonra çok iyi mücadele ettik. İyi bir reaksiyon gösterdik ve beraberlik golünü bulduk. Bu şekilde devam edersek, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

    "ATMOSFER İÇİN MİNNETTARIM"
    Jailson, Fenerbahçeli taraftarların Ülker Stadı'nda oluşturdukları atmosferden çok etkilendiğini dile getirdi.

    Stat içerisinde unutulmaz bir atmosfer olduğunu vurgulayan Jailson, şunları kaydetti:

    "'da çok fazla derbi maçı oynamıştım ama bugünki atmosfer kesinlikle açıklanamaz. Her futbolcu bu tarz atmosferlerde, bu tarz derbileri oynamak ister. Atmosfer için minnettarım. İstediğimiz galibiyeti alamadık ama başımız dik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Performansımı biraz daha yukarı çekmem gerekiyor. Maç oynadıkça 'ye daha fazla yardımcı olacağımı düşünüyorum."

    1. 25.9.2018 00:50
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