Fenerbahçe’de 8 isim ilk kez derbide
Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynayadığı derbide sarı-lacivertlilerde yeni transfer olan 6 isim ilk kez bir derbide sahada yer alıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile evinde oynadığı derbide sarı-lacivertlilerde 8 isim ilk kez sahada yer alıyor. Sarı-lacivertlilere yeni transfer olan Harun Tekin, Diego Reyes, Jailson, Ayew, Benzia ve Slimani ilk kez bir derbide sahada yer aldı. Bu isimlerin hepsi ilk 11'de yer alırken, Barış Alıcı ve Michael Frey ise yedek kulübesinden oyuna girmek için teknik direktör Phillip Cocu'dan şans bekleyecek.
- 24.9.2018 21:52
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Fenerbahçe’de 8 isim ilk kez derbide haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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