Fenerbahçe’de 8 isim ilk kez derbide – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    ’de 8 isim ilk kez derbide

    Fenerbahçe’de 8 isim ilk kez derbide

    ’nin ile oynayadığı derbide sarı-lacivertlilerde yeni olan 6 isim ilk kez bir derbide sahada yer alıyor.

    'nin ile oynayadığı derbide sarı-lacivertlilerde yeni olan 6 isim ilk kez bir derbide sahada yer alıyor.

    'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile evinde oynadığı derbide sarı-lacivertlilerde 8 isim ilk kez sahada yer alıyor. Sarı-lacivertlilere yeni transfer olan , Diego Reyes, Jailson, Ayew, Benzia ve Slimani ilk kez bir derbide sahada yer aldı. Bu isimlerin hepsi ilk 11'de yer alırken, Barış Alıcı ve Michael Frey ise yedek kulübesinden oyuna girmek için teknik direktör Phillip Cocu'dan şans bekleyecek.
    1. 24.9.2018 21:52
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