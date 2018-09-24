Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ’de 2018-19 sezonunun ilk derbisi bugün oynanacak. Lig'in 6. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Peki mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    Son yıllarda her buluşmaları bol olaylı ve kırmızı kartlı geçen ezeli rakiplerin bu geceki kapışmasından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Büyük bir kriz yaşayan Kanarya derbiyi kazanarak çıkışa geçmek istiyor. ise 'de 14 yıl sonra 3 puanı alıp makus talihine son vermeyi hedefliyor. Fener'de son idmana çıkmayan Skrtel'in forma giymesi beklenmiyor. 'ta ise cezalı yok. İki takım arasında oynanan 348 maçta Sarı- Lacivertliler 130, Siyah-Beyazlılar da 127 galibiyet aldı. 91 derbi berabere bitti.

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    ve Beşiktaş saat 21.00'de Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 'un yöneteceği dev derbi beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i

    SON 89 GOLÜN 67'SİNİ YABANCILAR ATTI
    Bugün oynanacak Fenerbahçe- son dakika Beşiktaş maçı öncesinde ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i

    TÜRK OYUNCULAR SEKİZER GOL KAYDETTİ
    İki takım arasındaki 25'i , 5'i , 2'si de TFF olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.

    1. 24.9.2018 01:40
    2. Güncelleme: 24.9.2018 02:19
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