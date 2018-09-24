Fenerbahçe - Beşiktaş debisi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    - maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    ’de 2018-19 sezonunun ilk derbisi bugün oynanacak. Lig'in 6. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Bu maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu!

    'de 2018-19 sezonunun ilk derbisi bugün oynanacak. Lig'in 6. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Bu maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu!

    İLK 11'LER
    FENERBAHÇE:     Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani
    BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Quaresma, Lens, Oğuzhan, Babel

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe ve Beşiktaş saat 21.00'de Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 'un yöneteceği dev beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

    SON 89 GOLÜN 67'SİNİ YABANCILAR ATTI
    Bugün oynanacak Fenerbahçe- son dakika Beşiktaş maçı öncesinde ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.

    TÜRK OYUNCULAR SEKİZER GOL KAYDETTİ
    İki takım arasındaki 25'i Süper Lig, 5'i , 2'si de TFF olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.

    1. 24.9.2018 01:40
    2. Güncelleme: 24.9.2018 19:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN