Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig’de 2018-19 sezonunun ilk derbisi bugün oynanacak. Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu!
Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk derbisi bugün oynanacak. Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu!
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Quaresma, Lens, Oğuzhan, Babel
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ve Beşiktaş saat 21.00'de Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbi beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
SON 89 GOLÜN 67'SİNİ YABANCILAR ATTI
Bugün oynanacak Fenerbahçe- son dakika Beşiktaş maçı öncesinde ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.
TÜRK OYUNCULAR SEKİZER GOL KAYDETTİ
İki takım arasındaki 25'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.
- 24.9.2018 01:40
- Güncelleme: 24.9.2018 19:56
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Ozan Tufan, U21 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahada
Toplam 1
Yorum
canfb u21deki oyuncular kaptan diye ozan tufan'ı örnek almasınlar.
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Yasin Göztepe'de yeniden doğdu
Toplam 2
Yorum
Ua5454 Yasin oranın topcusu zaten. Feghoulinin ölüsü yasin artı sinandan daha çok iş yapar ama terim taktı bir kere
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Arıza savunmada!
Toplam 6
Yorum
Futbol Cahili Kanımca Toure - Novak ikilisini de denemekte fayda var.
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