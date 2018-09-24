Fenerbahçe - Beşiktaş debisi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    - | CANLI

    Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI

    ’de 2018-19 sezonunun ilk derbisi ile arasında oynanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

    'de 2018-19 sezonunun ilk derbisi ile arasında oynanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    FENERBAHÇE:     Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani
    BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Quaresma, Lens, Oğuzhan, Babel



    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

    Fenerbahçe ve Beşiktaş saat 21.00'de Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 'un yöneteceği dev beIN SPORTS'tan yayınlanıyor.

    SON 89 GOLÜN 67'SİNİ YABANCILAR ATTI
    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesinde ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.

    TÜRK OYUNCULAR SEKİZER GOL KAYDETTİ
    İki takım arasındaki 25'i Süper Lig, 5'i , 2'si de TFF olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.

    1. 24.9.2018 01:40
    2. Güncelleme: 24.9.2018 20:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN