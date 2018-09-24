Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.



İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Quaresma, Lens, Oğuzhan, Babel







FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe ve Beşiktaş saat 21.00'de Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbi beIN SPORTS'tan yayınlanıyor.



SON 89 GOLÜN 67'SİNİ YABANCILAR ATTI

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesinde ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.

TÜRK OYUNCULAR SEKİZER GOL KAYDETTİ

İki takım arasındaki 25'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.