Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Derbinin VAR'ı oldu

    Derbinin VAR'ı <a href="/index/halis-ozkahya?id=50b98efb-638a-4fcd-b682-65d30e29151a" class="" rel="tag">Halis Özkahya</a> oldu

    'in 6. haftasında ile arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Haliz Özkahya oldu.

    , Spor Toto 'in 6. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin VAR () hakemi ise FIFA kokartlı hakem oldu. Özkahya'nın yanında AVAR ( Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.
    1. 24.9.2018 11:40
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