Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Haliz Özkahya oldu.
- 24.9.2018 11:40
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 4
Yorum
derbi tahmini 1-BJK maça çıkmaz 2-Seyirci sahaya iner maç bitmez. 3- Kartlar nedeniyle oyuncu sayısı 7nin altına düşer maç bitmez.
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 6
Yorum
kral Ünal hoca berbat goller yiyoruz,tüm defans ve orta sahadan gelenler seyrediyor,Mustafa olmuyor,Novak ın da formsuzluğu belirgin,işimiz zor
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Arıza savunmada!
Toplam 3
Yorum
paşa Husseini iyileşmezse,Gerekirse Kucka yı deneyelim,Mustafa çok formsuz
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