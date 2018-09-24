Fenerbahçe'nin yıldız transferi Andre Ayew Beşiktaş maçında Süper Lig'deki 2. golünü attı.

İlk golünü 1 Eylül 2018 tarihinde Kayserispor maçında kaydeden Ayew, 2. golünü de yine eylül ayında Beşiktaş ağlarına bıraktı.

Ayew iki golü de kafa vuruşuyla ve Kadıköy'de attı.