Ayew'e 'eylül' yarıyor!
Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Ayew gollerini eylül ayında atıyor
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Andre Ayew Beşiktaş maçında Süper Lig'deki 2. golünü attı.
İlk golünü 1 Eylül 2018 tarihinde Kayserispor maçında kaydeden Ayew, 2. golünü de yine eylül ayında Beşiktaş ağlarına bıraktı.
Ayew iki golü de kafa vuruşuyla ve Kadıköy'de attı.
- 24.9.2018 22:40
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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