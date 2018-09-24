Ayew'e 'eylül' yarıyor! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Ayew'e 'eylül' yarıyor!

    Ayew'e 'eylül' yarıyor!

    'nin Ganalı yıldızı Ayew gollerini eylül ayında atıyor

    'nin yıldız transferi Andre Ayew maçında 'deki 2. golünü attı.

    İlk golünü 1 Eylül 2018 tarihinde maçında kaydeden Ayew, 2. golünü de yine eylül ayında Beşiktaş ağlarına bıraktı.

    Ayew iki golü de kafa vuruşuyla ve 'de attı.

    1. 24.9.2018 22:40
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