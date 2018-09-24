Appiah ve Lugano Kadıköy’de – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    ve ’de

    Appiah ve Lugano Kadıköy’de

    ’nin eski futbolcuları ve ’de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini takip ediyor.

    'in 6. haftasında -Beşiktaş derbisini eski sarı-lacivertli futbolculardan ve Lugano da takip ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Lugano ve Appiah taraftarların sevgilisi olmuş ve her zaman destek görmüştü. Maç öncesinde sahaya çıkan iki efsane tribünleri selamlayarak kendilerine ayrılan yerde maçı seyretmeye başladı.

    1. 24.9.2018 22:01
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