Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Beşiktaş derbisinde oynayamayacak... – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    'ye sakatlık şoku! derbisinde oynayamayacak...

    Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Beşiktaş derbisinde oynayamayacak...

    'de kritik derbisi öncesi  idmana çıkmadı. Tecrübeli stoperin sakatlığı nedeniyle derbide görev alma ihtimalinin oldukça zor olduğu öğrenildi.

    'de yarın oynanacak dev derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Derbi öncesi yapılan son idmana sakatlığı nedeniyle çıkmadı. Hasan Ali'nin derbide oynama şansının oldukça düşük olduğu ifade edildi.

    1. 23.9.2018 19:14
    2. Güncelleme: 23.9.2018 20:13
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