Fenerbahçe'de yarın oynanacak dev Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Derbi öncesi yapılan son idmana sakatlığı nedeniyle Hasan Ali Kaldırım çıkmadı. Hasan Ali'nin derbide oynama şansının oldukça düşük olduğu ifade edildi.