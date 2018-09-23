Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Beşiktaş derbisinde oynayamayacak...
Fenerbahçe'de kritik Beşiktaş derbisi öncesi Martin Skrtel idmana çıkmadı. Tecrübeli stoperin sakatlığı nedeniyle derbide görev alma ihtimalinin oldukça zor olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de yarın oynanacak dev Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Derbi öncesi yapılan son idmana sakatlığı nedeniyle Hasan Ali Kaldırım çıkmadı. Hasan Ali'nin derbide oynama şansının oldukça düşük olduğu ifade edildi.
- 23.9.2018 19:14
- Güncelleme: 23.9.2018 20:13
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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Garry Rodrigues havayolları
Toplam 2
Yorum
N0_Name Bruma'yı da satmasaydık lig rakipler için çekilmez olurdu sanırım :) Onyekuro da iyi ama kiralık sonuçta ve satın alamayız çok isterler.
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Beşiktaş derbisinde oynayamayacak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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