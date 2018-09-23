Fenerbahçe, derbi maça hazır – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    , derbi maça hazır

    Fenerbahçe, derbi maça hazır

    , 'in 6. haftasında yarın ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Fenerbahçe'nin için yaptığı son antrenmanı yöneticiler de izledi.

    Sarı-lacivertli oyuncular, idmandan sonra tesislerde kampa girdi.

    1. 23.9.2018 19:56
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