Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin derbi maç için yaptığı son antrenmanı yöneticiler de izledi.

Sarı-lacivertli oyuncular, idmandan sonra tesislerde kampa girdi.