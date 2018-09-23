Fenerbahçe, derbi maça hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin derbi maç için yaptığı son antrenmanı yöneticiler de izledi.
Sarı-lacivertli oyuncular, idmandan sonra tesislerde kampa girdi.
- 23.9.2018 19:56
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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Garry Rodrigues havayolları
Toplam 2
Yorum
N0_Name Bruma'yı da satmasaydık lig rakipler için çekilmez olurdu sanırım :) Onyekuro da iyi ama kiralık sonuçta ve satın alamayız çok isterler.
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