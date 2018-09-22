Zagreb Fener’i ezip geçti! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Zagreb Fener’i ezip geçti!

    Zagreb Fener’i ezip geçti!
    UEFA 'nde F.Bahçe'nin 'e 4-1'lik yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı buldu. Ülkenin köklü gazetesi Jutarni List, "Zagreb, F.Bahçe'ye karşı oyunu domine etti" derken, Vecerni List, "Muhteşem Dinamo, F.Bahçe'yi ezip geçti" yazdı. Gol'de "Dinamo, F.Bahçe'yi Avrupa Ligi'nin ilk haftasında dağıttı" manşeti atıldı ve Hırvat takımının büyük umutlar taşıdığı kaydedildi. Spornet ise "F.Bahçe kesinlikle yenilgiyi hak etti" diye yazdı.
    1. 22.9.2018
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