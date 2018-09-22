Soldado ile Topal geriledi – Fotomaç – 22 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ile Topal geriledi

    Soldado ile Topal geriledi
    'de Roberto ve 'ın piyasa değerlerinde büyük bir düşüş yaşanıyor. kadrosuna da alınmayan Soldado'nun değeri 1 yıl içerisinde 13.5 milyon euro azaldı, 2.5 milyon euro'ya düştü. Topal da 1 yılda 10 milyon euro değerden 2.5 milyon euro değere geriledi.
    1. 22.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Soldado ile Topal geriledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN