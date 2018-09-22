Şener’den zafer sözü – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ’den zafer sözü

    Şener’den zafer sözü
    Şener, 'ı yenerek farklı mağlubiyetini taraftarlarına unutturacaklarını söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Kendimizi affettirmek için önümüzde iyi bir fırsat var. İnşallah derbide zafer bizim olacak" dedi.
    1. 22.9.2018
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