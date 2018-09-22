Maçın özeti

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi ağır bir skorla mağlup olurken, özellikle savunmada büyük hatalar yaptı. Taraftarın büyük tepkisini toplayan bu hatalar, sosyal medyada görüntüleriyle birlikte masaya yatırıldı. Bir fotoğraf vardı ki; golle sonuçlanmamasına rağmen Kanarya'nın Zagreb'te düştüğü aciz durumu anlatır gibiydi. Dinamo'lu oyuncunun kafa vuruşunun ardından direkten dönen topu ceza sahası içindeki 8 Fenerbahçeli izlerken, o sırada rakipten iki isim, üçüncü golü atabilmek için savaş veriyordu.



MAÇTA İYİ RAKAMLARI DA VAR

Taraftarın isyanı, İsmail'in Topal'la çarpışması sonucu yenilen üçüncü golde doruğa çıktı. Fenerbahçe, 4 gol yediği karşılaşmada skorun aksine bazı olumlu istatistiklere de imza attı. Topa daha fazla sahip (36.5/63.5) oldu. Daha fazla isabetli pas oranı (76/85) gerçekleştiren Kanarya, toplamda 436 isabetli pas yaptı. Zagreb ise 211 isabet buldu. Sarı-lacivertli futbolcular 14 kez adam geçerken, Zagreb 3'te kaldı. Rakibine top kazanmada da üstünlük kuran (19- 12) Fenerbahçe, Hırvat ekibinden bir eksik (11) top kaptırdı.







İsmail ve Topal'ın golle sonuçlanan çarpışmasında, Hajrovic kariyerinin belki de en kolay golünü attı.



YİNE 'YANAL' PAYLAŞIMLARI

4-1'lik yenilgi, Fenerbahçeliler arasında Ersun Yanal adını bir kez daha gündeme getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada #GeçOlmadanErsunYanal hashtaginin altına, takımın başında 56 yaşındaki teknik direktörü görmek istedikleri yönünde birçok mesaj paylaştı.