Krizde olsa da büyük takım – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    olsa da büyük takım

    Krizde olsa da büyük takım
    'in ilk golünü atan Ivan Sunjic, galibiyeti hak ettiklerini söylerken F.Bahçe'yi de yorumladı. Sunjic, "Her ne kadar olsa da F.Bahçe her zaman güçlü bir takım olmuştur. 3 puan önemliydi. Agresif oynamamız gerektiğini biliyorduk. Güzel bir galibiyet oldu" yorumunu yaptı.
    1. 22.9.2018
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