Hajrovic milli takıma gidiyor – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Hajrovic milli takıma gidiyor

    Hajrovic milli takıma gidiyor
    F.BAHÇE'YE 2 gol atan İzet Hajrovic'e, kapısı yeniden açıldı. teknik direktörü 'nin sarı- lacivertliler karşısında tam not verdiği 27 yaşındaki oyuncu için, "F.Bahçe maçında parladı. Yakında ve K. İrlanda maçlarının kadrosunu açıklayacağım. Böyle oynarsa Hajrovic'i alabilirim" dedi
    1. 22.9.2018
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