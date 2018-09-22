Fenerbahçe finale yükseldi! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    finale yükseldi!

    Fenerbahçe finale yükseldi!

    Erkek Basketbol Takımı, Zadar Turnuvası’ndaki ikinci maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaştı. Maçtan 84 - 79 galip ayrılan sarı lacivertli ekip finale yükseldi.

    Karşılaşmaya Kostas Sloukas, Nicolo Melli, Jan Vesely, Melih Mahmutoğlu ve Nikolo Kalinic beşiyle başlayan hücumdaki pas trafiğini iyi yöneterek ilk 2 dakikada skoru 7-3 yaptı. Daha sonra hücumda yapılan top kayıpları savunmadaki direnci bozunca skoru 12-12'ye eşitleyen İtalyan temsilcisi; James, Bertans ve Micov'un basketleriyle skoru 19-12 yaptı ve ilk periyot 24-16 Olimpia Milan üstünlüğüyle geçildi.

    İkinci periyot iki ekibinde karşılıklı basketleriyle geçildi ve Milano soyunma odasına 42-41'lik üstünlükle gitti.

    Üçüncü periyotta savunmada agresif kalan Fenerbahçe, Lauvergne, Ennis ve Melli'yle boyalı alanı iyi kullandı ve farkı 5 sayıya yükseltti: 48-43. İlk 6 dakikası 50-48'lik skorla geçilen üçüncü periyotta Olimpia Milan'ın ürettiği 6 sayı da faul çizgisinden geldi. 54-54'te eşitlenen mücadelede Vesely'nin faul çizgisinden kaydettiği 2 sayının ardından Kalinic'in üçlüğü farkı tekrar yükseltti: 61-56. Final periyoduna 62-58'lik skorla girildi.

    İtalyan temsilcisinin Della Valle ile serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya indirdiği dördüncü periyotta Ahmet'in basketlerinin ardından Biberovic'in sayıları ve Ahmet'e asistiyle fark tekrardan 6'ya yükseldi: 69-63. Bitime 4 dakika kala 73-73'te skor eşitlendi. Vesely'le dengeyi bozan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in üçlüğü ve Melli'nin basket-faulüyle farkı 8 sayıya yükseltti. Kalan bölümde de etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip mücadeleyi 84-79 kazandı.

    Fenerbahçe'nin en etkili ismi attığı 18 sayı ile Vesely olurken, Melli 11, Kalinic 10, Ali Muhammed 10 sayı kaydetti.

    Çeyrek Skorları:

    1'İNCİ PERİYOT: 16-24

    DEVRE: 41-42

    3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-58

    1. 22.9.2018 21:28
    2. Güncelleme: 23.9.2018 00:37
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