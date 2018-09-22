Fenerbahçe, Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile 24 Eylül Pazartesi günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmaları sonrası kanat ile şut organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, derbi mücadelesinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
- 22.9.2018 20:11
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