Fenerbahçe, Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    , ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 6. haftasında ile 24 Eylül Pazartesi günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmaları sonrası kanat ile şut organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

    Fenerbahçe, derbi mücadelesinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

    1. 22.9.2018 20:11
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