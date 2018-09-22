Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmaları sonrası kanat ile şut organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, derbi mücadelesinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.