‘F.Bahçe görecek!’ – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ‘F.Bahçe görecek!’

    ‘F.Bahçe görecek!’
    KANARYA'nın grubundaki Trnava, Anderlecht'i 1-0 yenerken, golü Oravec attı. F.Bahçe maçı öncesi de iddialı konuşan Slovak stoper, "'da bizi ne bekliyor biliyoruz. Ancak görecek, kolay lokma değiliz" dedi.
    1. 22.9.2018
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