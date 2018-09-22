Derbide Volkan hamlesi – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Derbide Volkan hamlesi

    Derbide Volkan hamlesi
    KONYA'daki galibiyete kurtarışlarıyla büyük katkı sağlayan 'e olan güvenler, Zagreb'de yediği 3 golle bir anda sarsıldı. Phillip Cocu'nun, tecrübesi ve böylesine zorlu maçların atmosferini defalarca yaşamış olması nedeniyle 'a karşı kalede 'e şans tanıyabileceği öğrenildi.
    1. 22.9.2018
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