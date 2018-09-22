Derbide değişim – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    değişim

    Derbide değişim
    ZAGREB'de forma giyemeyen Skrtel ve Hasan Ali'nin durumları Beşiktaş derbisi öncesi belirsiz. Yedek soyunan Slimani, Ayew ve Jailson ise ilk 11'de görev yapacak. Alper, Frey ve Eljif ise bu kez kulübede görev bekleyecek.
    1. 22.9.2018
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