Dalga geçirtmeyiz – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    geçirtmeyiz

    Dalga geçirtmeyiz
    D. Zagreb'in savunmacısı Emir Dilaver, iddialı açıklamalar yaptı. Dilaver, artık yenilmesi zor bir takım olduklarına vurgu yaparak, "Hangi takım gelip burada bizimle geçeceğini düşünüyorsa onlara Hapoel (5-0) ve 'ya (1-0) yaptığımızı yaparız" diye konuştu.
    1. 22.9.2018
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