Aatıf şaşkınlığı

Cocu'nun Zagreb'de Aatıf'ı oyundan çıkarması çok tartışıldı. 65'te kenara alınan Faslı futbolcu, o dakikaya kadar sarı-lacivertli takımın yüzde 97.1'le en başarılı pas yapan, 5 kezle de en fazla adam geçen oyuncusuydu. Benzia'yı çıkarması da eleştirilen Cocu'nun, Slimani'yi ise oyuna geç alması "hata" olarak yorumlandı.