Zagreb'te tansiyon yükseldi! Ortalık karıştı...
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile oynadığı mücadelenin 63. dakikasında ortalık bir anda karıştı. Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb futbolcuları arasındaki gerginlik sonrası bir sarı kart çıktı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarının başında bulduğu golle umutlandı. Ancak 2-1'in ardından üst üste gelen goller, Fenerbahçe'nin bir anda 4-1 geriye düşmesine neden oldu. Dinamo Zagreb'in bulduğu dördüncü golün ardından sarı-lacivertli futbolcuların sinirleri gerildi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından ortalık karıştı. Aatıf'a yapılan sert faul sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Topu alan İsmail Köybaşı, koşarak Amer Gojak'ın üzerine yürüdü. İkili arasında geçen sert diyalog sonrası diğer futbolcular da olaya karıştı. Bir anda karışan orta sahada toplanan futbolcular arasında bir karambol yaşandı. Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı'nın olay esnasında oldukça sinirli olduğu gözlendi. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen maçın İngiliz hakemi Craig Pawson, İsmail Köybaşı ve Amer Gojak'a sarı kart gösterdi.
- 21.9.2018 00:43
- Güncelleme: 21.9.2018 01:48
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
Zagreb'te tansiyon yükseldi! Ortalık karıştı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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