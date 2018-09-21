Zagreb'te tansiyon yükseldi! Ortalık karıştı... – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Zagreb'te tansiyon yükseldi! Ortalık karıştı...

    Zagreb'te tansiyon yükseldi! Ortalık karıştı...

    'nin ile oynadığı mücadelenin 63. dakikasında ortalık bir anda karıştı. Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb futbolcuları arasındaki gerginlik sonrası bir çıktı.

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarının başında bulduğu golle umutlandı. Ancak 2-1'in ardından üst üste gelen goller, Fenerbahçe'nin bir anda 4-1 geriye düşmesine neden oldu. Dinamo Zagreb'in bulduğu dördüncü golün ardından sarı-lacivertli futbolcuların sinirleri gerildi.

    Karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından ortalık karıştı. Aatıf'a yapılan sert faul sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Topu alan , koşarak 'ın üzerine yürüdü. İkili arasında geçen sert diyalog sonrası diğer futbolcular da olaya karıştı. Bir anda karışan orta sahada toplanan futbolcular arasında bir karambol yaşandı. Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı'nın olay esnasında oldukça sinirli olduğu gözlendi. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen maçın İngiliz hakemi Craig Pawson, İsmail Köybaşı ve Amer Gojak'a gösterdi.

    1. 21.9.2018 00:43
    2. Güncelleme: 21.9.2018 01:48
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