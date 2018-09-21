Skrtel sakatlandı – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Skrtel sakatlandı

    Skrtel sakatlandı
    'de bu sezon savunmanın bel kemiği haline gelen , D. Zagreb maçı öncesi sakatlandı. Slovak yıldızın takımla yaptığı son antrenmanda sakatlandığı için kadroya dahi alınmadı. Tecrübeli oyuncunun durumu belli değil.
    1. 21.9.2018
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