Şampiyon A Spor’da – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Şampiyon A ’da

    Şampiyon A Spor’da
    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni transferler Joffrey Lauvergne ve Tyler Ennisli kadrosuyla Zadar Turnuvası'nda boy gösterecek. Sarı-lacivertliler ilk maçını bu akşam 17.30'da Maccabi Fox ile yapacak. Mücadele A 'dan naklen yayınlanacak. Kanarya'nın grupta diğer rakibi Olimpiya Milano olacak.
    1. 21.9.2018
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