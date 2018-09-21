Sambacılar göze girdi – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Sambacılar göze girdi

    Sambacılar göze girdi
    'den transferinin son günlerinde Ligi'nin yolunu tutan Josef De Souza ile Giuliano, takımlarında beğenildi. Al Ahli'ye 12 milyon euro'ya olan Josef, takımıyla iki maça çıktı ve 90'ar dakika mücadele etti. 10 milyon euro'ya Al Nasr'a giden Giuliano ise çıktığı 3 maçta 269 dakika sahada kaldı ve 1 gol atıp, 1 asist yaptı.
    1. 21.9.2018
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