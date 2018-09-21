Mükemmel bir galibiyet – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
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    bir galibiyet

    Mükemmel bir galibiyet
    D. Zagreb Nenad Bjelica, karşısında bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Oyuncularının futbol adına her şeyi sahaya yansıttığını kaydeden Bjelica, "İyi başlamak önemliydi. F.Bahçe'yi yenip Avrupa Ligi'ne başlamak sevindirici" dedi.
    1. 21.9.2018
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