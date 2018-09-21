Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından çıkamadı. Sarı-Lacivertliler maç boyunca oyun olarak diş geçiremediği rakibinden, skor olarak fark yedi.

Maça hızlı başlayan ekip Dinamo Zagreb oldu. Ev sahibi 16. dakikada Ivan Sunjic'le öne geçti. Bu gol aynı zamanda genç futbolcunun Avrupa Kupaları'nda attığı ilk gol oldu.

Daha sonra sahneye tanıdık bir isim olan Izet Hajrovic çıktı. Eski Galatasaraylı futbolcu takımını 2-0 üstünlüğe geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıya golle başlayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe 47. dakikada Roman Neustadter ile farkı 1'e indirdi.

Bu golden 10 dakika sonra Dinamo Zagreb'in 3.golü geldi. Ceza sahası içinde Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı'nın çarpışması sonucu kaybedilen top ağlarımızla buluştu. Hajrovic'in boş kaleye gönderdiği gol skoru 3-1'e getirdi.

60. dakikada bu kez Dani Olmo sahne aldı. Ceza sahasından düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Olmo, maçın skorunu belirledi. 4-1.

Fenerbahçe bu sonuçla Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta da galibiyet görememiş oldu. Sezon başında Benfica'ya karşı iki maçta da galip gelemeyen Kanarya, geçen sezonda da Vardar'a karşı galibiyet alamamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada, ev sahibi Dinamo Zagreb, Sunjic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Orsic'in Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada topu sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştıramadı. Gavranovic'in pasında topla buluşan Sunjic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

26. dakikada Chahechouhe sağ kanattan getirdiği topu rakip ceza sahası önündeki Eljif Elmas'a verdi. Eljif Elmas'ın şutu üstten farkla auta çıktı.

27. dakikada Hajrovic farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Dinamo Zagreb atağında Gavranovic'in topuk pasında topla buluşan Hajrovic'in gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak Fenerbahçe ağlarına gitti: 2-0.

33. dakikada Benzia'ya yapılan faulün adından İsmail Köybaşı serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçti. İsmail'in şutunda Dinamo Zagreb kalecisi Livakovic topu kornere çeldi.

37. dakikada Hajrovic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Emir Dilaver topla buluştu. Emir Dilaver'in bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Yaşanan karambolün ardından kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Dinamo Zagreb 2-0 önde tamamladı.

47. dakikada sağ kanattan Benzia'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Mehmet Topal'ın arka direğe aktardığı topu Neustadter filelere yolladı. 2-1



57. dakikada Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'nın çarpışmasıyla Olmo araya girerek pasını boş durumdaki Hajrovic'e aktardı. Bu oyuncu da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 3-1



60. dakikada sağ kanattan Stojanovic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Olmo'nun şutu ağlarla buluştu. 4-1



84. dakikada defansın hatasında topu kapan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Slimani'nin şutunu Livakovic çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe'nin ilk Hırvat rakibi

Fenerbahçe, daha önce Avrupa kupalarında hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmezken, Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, sarı-lacivertlilerin bu ülkeden ilk rakibi oldu.

Dinamo Zagreb ise daha önce eski adıyla UEFA Kupası elemelerinde bir kez Beşiktaş ile bir kez de Trabzonspor ile eşleşmişti.

Eski Galatasaraylı kadroda

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu İzet Hajrovic, Fenerbahçe karşısında sahada yer aldı. 2013-2014 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Hajrovic, geçen sezon ortasında Zagreb ekibine transfer olmuştu.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına Hırvat taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 20 bin civarında Hırvat taraftar izlerken, Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarını destekledi.

ANDERLECHT'E ŞOK

Grubun diğer maçında Spartak Trnava deplasmanına çıkan Anderlecht, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.