Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    'de derbisinin hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

    , 'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü sahasında ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 21.9.2018 20:28
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