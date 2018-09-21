Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 21.9.2018 20:28
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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