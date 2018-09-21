F.Bahçe’ye yemek – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    F.Bahçe’ye yemek

    F.Bahçe’ye yemek
    Kulübü maçtan önce Fenerbahçeli yöneticiler ile delegasyonuna yemek verdi. Başkan , Zagreb Başkanı Brisic ve iki takım yöneticilerinin yer aldığı yemek oldukça samimi bir havada geçti. Yemeğin ardından iki kulüp başkan ve yöneticileri karşılıklı hediyeler sundu.
    1. 21.9.2018
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