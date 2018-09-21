Bahanesi yok! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
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    Bahanesi yok!

    Bahanesi yok!

    Kötü ve farklı yenilgi nedeniyle taraftardan özür dileyen Hollandalı hoca, “Bu yaşananların bahanesi yok. Gereken önlemleri alacağız” dedi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında karşısında alınan 4-1'lik yenilgi sonrası oyuncularını sert bir dille eleştirdi. Kötü ve farklı yenilginin bahanesinin olamayacağını belirten Cocu, bu seviyede bu hatalar yapılırsa farklı yenilgiler kaçınılmaz oldu. Milli arada takımdaki eskikleri gidermek adına çalışmalar yaptık. Zagreb karşısında bazı isimlere şans vermek istedik ama bu fırstı iyi kullanamadılar" ifadesini kullandı. Yenilgi nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Cocu, "Gerçekten üzgünüm" dedi. Acilen ligdeki maçına odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Hollandalı hoca, "Beşiktaş'ı yenip işleri toparlamalıyız" diye konuştu.
    1. 21.9.2018
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