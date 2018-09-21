25 bin taraftar tribünde – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    25 bin taraftar tribünde

    25 bin taraftar tribünde
    - maçında tribünde boşluklar göze çarptı. 35 bin 123 kapasiteli stadyumuna 25 bin civarında seyirci geldi. Fenerbahçeli taraftarların da katılım gösterdiği karşılaşmada güvenlik güçleri oldukça dikkatliydi.
    1. 21.9.2018
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