20 Eylül kutlaması – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    kutlaması

    <a href="/index/20-eylul?id=3dd1c5ee-7eda-458e-98de-7c74d1d99bea" class="" rel="tag">20 Eylül</a> kutlaması
    Fenerbahçe Dünya Fenerbahçeli 'nü kutladı. Açıklamada 2011'de Ülker Stadı'nda Fenerbahçeli kadın ve çocuk taraftarların önünde oynanan maçında 41 bin 663 kişi gelmişti.
    1. 21.9.2018
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