UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarının başında bulduğu golle umutlandı. Ancak 2-1'in ardından üst üste gelen goller, Fenerbahçe'nin bir anda 4-1 geriye düşmesine neden oldu. Dinamo Zagreb'in bulduğu dördüncü golün ardından sarı-lacivertli futbolcuların sinirleri gerildi.



Karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından ortalık karıştı. Aatıf'a yapılan sert faul sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Topu alan İsmail Köybaşı, koşarak Amer Gojak'ın üzerine yürüdü. İkili arasında geçen sert diyalog sonrası diğer futbolcular da olaya karıştı. Bir anda karışan orta sahada toplanan futbolcular arasında bir karambol yaşandı. Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı'nın olay esnasında oldukça sinirli olduğu gözlendi. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen maçın İngiliz hakemi Craig Pawson, İsmail Köybaşı ve Amer Gojak'a sarı kart gösterdi.