Zagreb'te tansiyon yükseldi! Ortalık karıştı...
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile oynadığı mücadelenin 63. dakikasında ortalık bir anda karıştı. Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb futbolcuları arasındaki gerginlik sonrası bir sarı kart çıktı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarının başında bulduğu golle umutlandı. Ancak 2-1'in ardından üst üste gelen goller, Fenerbahçe'nin bir anda 4-1 geriye düşmesine neden oldu. Dinamo Zagreb'in bulduğu dördüncü golün ardından sarı-lacivertli futbolcuların sinirleri gerildi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından ortalık karıştı. Aatıf'a yapılan sert faul sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Topu alan İsmail Köybaşı, koşarak Amer Gojak'ın üzerine yürüdü. İkili arasında geçen sert diyalog sonrası diğer futbolcular da olaya karıştı. Bir anda karışan orta sahada toplanan futbolcular arasında bir karambol yaşandı. Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı'nın olay esnasında oldukça sinirli olduğu gözlendi. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen maçın İngiliz hakemi Craig Pawson, İsmail Köybaşı ve Amer Gojak'a sarı kart gösterdi.
- 21.9.2018 00:43
- Güncelleme: 21.9.2018 00:46
-
Fenerbahçe Zagreb'de dağıldı!
Toplam 14
Yorum
fenerbahçeli ruhsuzlukluk diz boyu en kötü taktik bile verilse bu kadar mücadele etmeyen takım olmaz. ali koçta yakında gider.
-
Fenerbahçe Zagreb'de dağıldı!
Toplam 14
Yorum
PAF TAKIMI OLDUK HOCA FENERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLMİYOR GENCLERİ TERCÜBESİİLERLE FAZLA BİR ŞEY BEKLEMEK HATA OLURRRRRRRRRRRRRRRR
-
Fenerbahçe Zagreb'de dağıldı!
Toplam 14
Yorum
Burak Vah fenerim vah küme düşmesek iyi
Zagreb'te tansiyon yükseldi! Ortalık karıştı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.