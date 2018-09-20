Mert-Merih nasıl kaçar! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Mert-Merih nasıl kaçar!

    Mert-Merih nasıl kaçar!
    Sportif Direktör Damien Comolli, kalecisi ve Alanya'nın stoperi Merih Demiral'ın kendi altyapılarından çıkıp başka takımlarda forma giymelerinin üzücü olduğunu söyledi. Fransız futbol adamı "Böyle oyuncuların değerini bilmeliyiz. Geçmişte bu isimlerin kaybedilmesi kötü olmuş" diye konuştu.
    1. 20.9.2018
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