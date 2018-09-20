Kanarya'da teknik direktör Phillip Cocu, Dinamo Zagreb maçı öncesi soruları yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı "Gruplarda her puan önemli. Ancak biz buraya savunma yapmaya değil, doğru oynayıp maçı kazanmaya geldik. Dinamo Zagreb kolay bir rakip değil. Maksimir Stadı'nın atmosferi de önemli" dedi. 47 yaşındaki çalıştıcı hedeflerinin Zagreb'den 3 puanı alarak İstanbul'a dönmek olduğunu da sözlerine ekledi.

BJELİCA: RAKİP GÜÇLÜ

Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bjelica "Rakibimiz çok güçlü. Kadrosunda Valbuena, Andre Ayew, İslam Slimani gibi önemli yıldızları barındırıyor. İşimizin hiç kolay olmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.