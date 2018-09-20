‘Kazanmaya geldik’
F.Bahçe’nin hocası Cocu, Dinamo Zagreb maçı öncesi iddialı konuştu: “Zor bir atmosferde oynayacağız ancak hedefimiz 3 puanla dönmek”
Kanarya'da teknik direktör Phillip Cocu, Dinamo Zagreb maçı öncesi soruları yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı "Gruplarda her puan önemli. Ancak biz buraya savunma yapmaya değil, doğru oynayıp maçı kazanmaya geldik. Dinamo Zagreb kolay bir rakip değil. Maksimir Stadı'nın atmosferi de önemli" dedi. 47 yaşındaki çalıştıcı hedeflerinin Zagreb'den 3 puanı alarak İstanbul'a dönmek olduğunu da sözlerine ekledi.
BJELİCA: RAKİP GÜÇLÜ
Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bjelica "Rakibimiz çok güçlü. Kadrosunda Valbuena, Andre Ayew, İslam Slimani gibi önemli yıldızları barındırıyor. İşimizin hiç kolay olmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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