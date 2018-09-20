‘Kazanmaya geldik’ – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    ‘Kazanmaya geldik’

    ‘Kazanmaya geldik’

    F.Bahçe’nin hocası Cocu, maçı öncesi iddialı konuştu: “Zor bir atmosferde oynayacağız ancak hedefimiz 3 puanla dönmek”

    Kanarya'da Phillip Cocu, maçı öncesi soruları yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı "Gruplarda her puan önemli. Ancak biz buraya savunma yapmaya değil, doğru oynayıp maçı kazanmaya geldik. kolay bir rakip değil. Maksimir Stadı'nın atmosferi de önemli" dedi. 47 yaşındaki çalıştıcı hedeflerinin Zagreb'den 3 puanı alarak 'a dönmek olduğunu da sözlerine ekledi.

    BJELİCA: RAKİP GÜÇLÜ
    Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Nenad Bjelica, maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bjelica "Rakibimiz çok güçlü. Kadrosunda Valbuena, Andre Ayew, İslam Slimani gibi önemli yıldızları barındırıyor. İşimizin hiç kolay olmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 20.9.2018
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