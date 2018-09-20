İdman yaptı – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    İdman yaptı

    İdman yaptı
    Kanarya, maçı hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadı'ndaki antrenmanla tamamladı. 'nin teknik direktörü Phillip Cocu oyuncularına son uyarılarını yaptı.
    1. 20.9.2018
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