İdman yaptı
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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