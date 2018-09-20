Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'dan flaş paylaşım!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan'a götürülmedi.
Valbuena'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Takımla olamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama ne olursa olsun takım arkadaşlarımın arkasındayım. Haydi beyler" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
- 20.9.2018 19:50
- Güncelleme: 20.9.2018 20:36
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 14
Yorum
Ayıp Gerçekten ayıp bjk taraftarı bu kadar aciz olmamalı
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 5
Yorum
fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
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