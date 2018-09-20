Fenerbahçe savunmasından inanılmaz hata! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    savunmasından inanılmaz hata!

    Fenerbahçe savunmasından inanılmaz hata!

    'in 3. golünde savunmasında ve 'ndan inanılmaz bir hata geldi

    'in 3. golünde ceza sahasında ile çarpıştı, Dinamo Zagreb golü buldu.

    1. 20.9.2018 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe savunmasından inanılmaz hata! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN