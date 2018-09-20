Fenerbahçe savunmasından inanılmaz hata!
Dinamo Zagreb'in 3. golünde Fenerbahçe savunmasında Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'ndan inanılmaz bir hata geldi
Dinamo Zagreb'in 3. golünde Fenerbahçe ceza sahasında İsmail Köybaşı ile Mehmet Topal çarpıştı, Dinamo Zagreb golü buldu.
- 20.9.2018 23:24
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Fenerbahçe Zagreb'de dağıldı!
Toplam 6
Yorum
Sümeyye bein spor haber kanalı şifresiz veriyor.
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 4
Yorum
lazoğlu10 olcayin çıkması hata yusufun kalması hata yusufun 2 hafta yedek kalıp akıllanması lazim. akbaş yedeklerde bile olamaz
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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