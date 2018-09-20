Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunu geçerek gruplara kaldı. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ilk sınavını Dinamo Zagreb karşısında verecek. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının detayları...

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı 20 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynancak karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb müsabakasıyla Avrupa'daki 223. maçına çıkacak. Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik ve 95 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 328 gol gördü.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 222 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 54 28 15 11 73 49 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 222 81 46 95 275 328

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARIN 55. MAÇINA ÇIKACAK.

Bu kulvarda daha önce 54 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 11 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 73 gol bırakırken, kalesinde 49 gol gördü.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

DİNAMO ZAGREB'İN OYNADIĞI SON 10 MAÇ

ŞMP 07.08 FC Astana 0 - 2 Dinamo Zagreb

HIR 10.08 Dinamo Zagreb 2 - 1 Slaven Belupo

ŞMP 14.08 Dinamo Zagreb 1 - 0 FC Astana

HIR 17.08 Dinamo Zagreb 2 - 1 Osijek

ŞMP 22.08 Young Boys 1 - 1 Dinamo Zagreb

HIR 25.08 Lokomotiva 1 - 0 Dinamo Zagreb

HIR 25.08 Dinamo Zagreb 1 - 0 Lokomotiva

ŞMP 28.08 Dinamo Zagreb 1 - 2 Young Boys

HIR 02.09 Dinamo Zagreb 1 - 1 Rijeka

HIR 15.09 Gorica 0 - 1 Dinamo Zagreb

FENERBAHÇE'NİN OYNADIĞI SON 10 MAÇ

HAZ 21.07 Fenerbahçe 3 - 3 Feyenoord

HAZ 27.07 Altınordu 1 - 1 Fenerbahçe

HAZ 01.08 Fenerbahçe 2 - 1 Cagliari

ŞMP 07.08 Benfica 1 - 0 Fenerbahçe

SSL 11.08 Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor

ŞMP 14.08 Fenerbahçe 1 - 1 Benfica

SSL 18.08 Yeni Malatya 1 - 0 Fenerbahçe

SSL 25.08 Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe

SSL 01.09 Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor

SSL 16.09 Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BU HAFTA NE SONUÇLAR ALDI?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakipleri Anderlecht, Spartak Trnava ve Dinamo Zagreb haftayı puan kaybıyla bitirdi. Hırvatistan Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Zagreb, sahasında Rijeka önünde 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Böylece 14 puana yükselen Zagreb ekibi, maç fazlasıyla liderliğe çıktı.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe arasında 20 Eylül 2018 günü oynanacak olan, UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçının biletleri 11 Eylül 2018 Salı günü saat 10:00 itibari ile satışa çıktı. Bilet almak isteyen taraftarlarımız pasaport fotokopileri ve seyahat bilgileri ile birlikte, stadımızda bulunan kombine&bilet satış merkezine gelerek biletlerini temin edebileceklerdir. Bilet ücreti 14 Euro olup, ödeme sadece Euro üzerinden alınacaktır.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ İLKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.

Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.

Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.

UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.