‘Biz Skrtel’i özlüyoruz’ – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
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    ‘Biz ’i özlüyoruz’

    ‘Biz <a href="/index/skrtel?id=11ce09ee-688e-4eb4-bcc1-fbda6e0bc456" class="" rel="tag">Skrtel</a>’i özlüyoruz’
    taraftarı dertli... Kırmızılar, stoper ikilisi Van Dijk ve Lovren'in performansından memnun değil. Dijk'in basit hatalar yaptığı, Lovren'in ise kendi seviyelerinde olmadığını düşünüyorlar. taraftarı " gittiği günden bu yana o ayarda bir stoper bulamadık" dedi. F.Bahçeliler ise Slovak savunmacıya sahip oldukları için mutlu.
    1. 20.9.2018
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