‘Barça olsa fark etmez’ – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    ‘Barça olsa fark etmez’

    ‘Barça olsa fark etmez’
    Kanarya'nın rakibi 'in orta saha oyuncusu Amer Gojak, 'ye gözdağı verdi. 21 yaşındaki futbolcu "Rakip olsa yine de fark etmez. Ben sahaya çıktıktan sonra tek düşüncem kazanmak olur" dedi. Gojak, 'ye karşı iyi hazırlandıklarını belirterek tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu ifade etti.
    1. 20.9.2018
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