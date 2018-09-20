Anderlecht deplasmanda – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
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    deplasmanda

    Anderlecht deplasmanda
    'nin yer aldığı D Grubu'nun güçlü takımlarından olan 'in Avrupa Ligi yolculuğu deplasmanda başlayacak. Sarı-lacivertlileri yakından ilgilendiren karşılaşmada Spartak Trnava sahasında Anderlecht'i ağırlayacak. Mücadele 22.00'de başlayacak. Kanarya kazanıp bu maçın berabere bitmesini istiyor.
    1. 20.9.2018
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