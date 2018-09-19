Pero Antic'ten Eljif'e mesaj! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'ten Eljif'e mesaj!

    <a href="/index/pero-antic?id=57e3dd36-ca0a-495e-95f4-a57ce8270884" class="" rel="tag">Pero Antic</a>'ten Eljif'e mesaj!

    'ya attığı golle F.Bahçe'ye paha biçilmez bir galibiyet kazandıran 'ı yakından izleyenlerden biri de .

    'ya attığı golle F.Bahçe'ye paha biçilmez bir galibiyet kazandıran 'ı yakından izleyenlerden biri de . Şu an KızılYıldız'da oynayan 36 yaşındaki Makedon basketbolcu, vatandaşı Eljif'in 'ye gelmesine aracılık etmişti. Antic'in, attığı gol sonrası genç yıldızı arayıp tebrik ettiği, "'a gittiğinde beni unutma" diyerek de espriyi patlattığı öğrenildi.

    1. 19.9.2018
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