Konyaspor'ya attığı golle F.Bahçe'ye paha biçilmez bir galibiyet kazandıran Eljif Elmas'ı yakından izleyenlerden biri de Pero Antic. Şu an KızılYıldız'da oynayan 36 yaşındaki Makedon basketbolcu, vatandaşı Eljif'in Fenerbahçe'ye gelmesine aracılık etmişti. Antic'in, attığı gol sonrası genç yıldızı arayıp tebrik ettiği, "Manchester United'a gittiğinde beni unutma" diyerek de espriyi patlattığı öğrenildi.