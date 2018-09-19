Pero Antic'ten Eljif'e mesaj!
Konyaspor'ya attığı golle F.Bahçe'ye paha biçilmez bir galibiyet kazandıran Eljif Elmas'ı yakından izleyenlerden biri de Pero Antic.
Konyaspor'ya attığı golle F.Bahçe'ye paha biçilmez bir galibiyet kazandıran Eljif Elmas'ı yakından izleyenlerden biri de Pero Antic. Şu an KızılYıldız'da oynayan 36 yaşındaki Makedon basketbolcu, vatandaşı Eljif'in Fenerbahçe'ye gelmesine aracılık etmişti. Antic'in, attığı gol sonrası genç yıldızı arayıp tebrik ettiği, "Manchester United'a gittiğinde beni unutma" diyerek de espriyi patlattığı öğrenildi.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Pero Antic'ten Eljif'e mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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