Fenerbahçe kafilesi Zagreb'e gitti
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Dinamo Zagreb ile yapacağı maç için Hırvatistan'a gitti.
Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket etti.
Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da statta yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
(Volkan Demirel - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal)
- 19.9.2018 13:26
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Fenerbahçe kafilesi Zagreb'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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