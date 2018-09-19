Fenerbahçe kafilesi Zagreb'e gitti
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    kafilesi Zagreb'e gitti

    Fenerbahçe kafilesi Zagreb'e gitti

    Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maç için Hırvatistan'a gitti.

    Sarı-lacivertli kafile, 'ndan özel uçakla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket etti.

    Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 22.00'de ile karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da statta yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.


    (Volkan Demirel - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal)

    1. 19.9.2018 13:26
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