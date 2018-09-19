Fenerbahçe kafilesi Dinamo Zagreb maçı için Hırvatistan'a geldi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile bir grup taraftar karşıladı.
Fenerbahçeli futbolcular, burada kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra otobüsle havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, Maksimir Stadı'nda yarın Dinamo Zagreb ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
- 19.9.2018 15:49
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Fenerbahçe kafilesi Dinamo Zagreb maçı için Hırvatistan'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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