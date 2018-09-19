Fenerbahçe kafilesi Dinamo Zagreb maçı için Hırvatistan'a geldi – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    kafilesi maçı için 'a geldi

    Fenerbahçe kafilesi Dinamo Zagreb maçı için Hırvatistan'a geldi

    'ın başkenti Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, 'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile bir grup taraftar karşıladı.

    Fenerbahçeli futbolcular, burada kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra otobüsle havalimanından ayrıldı.

    Sarı-lacivertli takım, Maksimir Stadı'nda yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam 20.30'da statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

    Dinamo Zagreb ile arasındaki müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

    1. 19.9.2018 15:49
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