Fenerbahçe Kaan Ayhan'ın peşinde!
Fenerbahçe kadrosunda görmek istediği milli yıldız Kaan Ayhan için girişimlerini arttırdı. Sportif Direktör Damein Comolli, Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf kulübüne 2 milyon Euro teklif etti. Alman ekip yeşil ışık yakarsa Kaan Ayhan ocak ayında çubuklu formayı giyecek.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor. Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli bir süredir ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için atağa geçti. Fransız futbol adamı, genç savunmacı için Fortuna Düsseldorf kulubüne 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Alman kulübü teklifi düşünmek için süre istedi. Eğer şartlar iki taraf için de uygun olursa 23 yaşındaki stoper ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Kaan Ayhan stoper dışında savunmanın sağında da görev yapabiliyor. (Takvim)
- 19.9.2018 08:35
-
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
-
Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
-
Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Fenerbahçe Kaan Ayhan'ın peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.