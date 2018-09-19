Fenerbahçe Kaan Ayhan'ın peşinde!
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'ın peşinde!

    Fenerbahçe Kaan Ayhan'ın peşinde!

    kadrosunda görmek istediği milli yıldız için girişimlerini arttırdı. Sportif Direktör Damein Comolli, Kaan Ayhan için kulübüne 2 milyon Euro teklif etti. Alman ekip yeşil ışık yakarsa Kaan Ayhan ocak ayında çubuklu formayı giyecek.

    'de transfer çalışmaları bitmiyor. Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli bir süredir ilgilendiği milli futbolcu için atağa geçti. Fransız futbol adamı, genç savunmacı için kulubüne 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Alman kulübü teklifi düşünmek için süre istedi. Eğer şartlar iki taraf için de uygun olursa 23 yaşındaki stoper ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Kaan Ayhan stoper dışında savunmanın sağında da görev yapabiliyor. (Takvim)

    1. 19.9.2018 08:35
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