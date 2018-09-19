Bjelica'dan Fenerbahçe'ye övgüler
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunu söyledi.
Sözlerine Fenerbahçe'nin büyüklüğünden söz ederek başlayan Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Fenerbahçe konusunda şunu söyleyebilirim; onlar zirvede. Futbolcular, oyucular, antrenörler ve idareciler hepsi hakikaten dünyanın en üst seviyesinde. Sezona iyi başlayamadılar ama buna rağmen bence onlar Türkiye'de bir numara. Sezon başı itibariyle şunu diyebilirim; iyiyiz. Oynadığımız 13 maçtan da başarılı sonuçlar aldık. Sonunda ne olacak hepimiz bakacağız" dedi.
Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de konuşan Bjelica, "Leovac ile Ademi yarın oynamayacak, maalesef ikisi de hazır değil. Yarınki maçta kesinlikle ikisi de dinlenecek. Ama yanımda oturan futbolcum Ivan sayesinde bu konuda benim herhangi bir merakım yok. Bence o zaten iyi oynayabilir" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Bjelica, "Fenerbahçe, daha önce söylediğim gibi dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi. Oyuncular açısından, antrenörler açısından çok başarılı. Eksiklerinden bugün bahsetmek istemiyorum belki yarın bu eksikleri kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.
Ivan Sunjic: "Bu maçtan beklentilerim büyük"
Dinamo Zagreb'in genç futbolcusu Ivan Sunjic ise, "Şu ana kadar kariyerimdeki en büyük maç. Hazırım ve korkum yok. Bu maçtan beklentilerim büyük. Ben dahil takımdaki herkes elinden geleni yapacak. Dolu tribünlere oynamak harika olacak" sözlerini sarf etti.
- 19.9.2018 20:29
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Bjelica'dan Fenerbahçe'ye övgüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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